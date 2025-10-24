Haberler

Polonya'da Büyük Tavuk Çiftliğinde Yangın: 100 Binden Fazla Tavuk Telef Oldu

Polonya'nın Falkowice köyündeki büyük tavuk çiftliğinde çıkan yangında 100 binden fazla tavuk telef oldu. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Polonya'nın güneybatısındaki Falkowice köyünde büyük bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 100 binden fazla tavuğun telef olduğu bildirildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, dün akşam yerel saatle 18.00 sularında Opole şehrine bağlı Falkowice köyünde bulunan tavuk çiftliğinde büyük bir yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm yapıyı sararken, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yalnızca bazı binalar kurtarılabildi.

Polis ve itfaiye yetkililerinden yapılan açıklamalarda, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı ve yangının sabah saatleri itibarıyla tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çiftlikte yaklaşık 130 bin tavuğun bulunduğu, bunlardan 100 binden fazlasının telef olduğu kaydedildi.

Tavuk yetiştiriciliği, Polonya'nın tarım sektörünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği'nin yakın zamanda yayımladığı verilere göre Polonya, birliğin en büyük ikinci yumurta ihracatçısı konumuna yükseldi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
