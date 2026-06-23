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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN'ı ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN'ı ziyaret etti
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'ni ziyaret ederek Türk savunma sanayisinin milli teknolojileri hakkında bilgi aldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin NATO müttefikliği temelinde güçleneceğini vurguladı.

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'ni ziyaret etti.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve beraberindeki heyet, ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Polonya heyetine eşlik ettiği ziyarette, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün teknolojileri, mühendislik kabiliyetleri ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapısı tanıtıldı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayi iş birliğinin NATO müttefikliği temelinde daha da güçlenebileceğini belirtti. Görgün, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nawrocki ve beraberindeki heyeti ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırladık. Programımızda; savunma sanayimizin milli ve özgün teknolojilerini, mühendislik kabiliyetlerimizi ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapımızı Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli heyetine tanıttık. Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayi iş birliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz. Tesislerimize teşrif ederek savunma sanayimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyete şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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