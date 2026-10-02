Polonya Cumhurbaşkanı akaryakıt şirketlerine yüzde 60 kar vergisi yasasını imzaladı

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VARŞOVA, 2 Ekim (Xinhua) -- Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla akaryakıt şirketlerine geçici olağanüstü kar vergisi getiren yasayı perşembe günü imzaladı.

1 Mart 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak olan yasa kapsamında akaryakıt üreticileri, normal kar marjları esas alınarak belirlenen referans değerin üzerindeki gelirleri için yüzde 60 oranında vergi ödeyecek.

Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, bu hafta sonu pompa fiyatlarında litre başına tahmini 1,2-1,3 zloti (yaklaşık 0,31-0,33 ABD doları) düşüş beklendiğini belirtti.

Artan akaryakıt fiyatları, Polonya'da enflasyonist baskının başlıca kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.

Resmi verilere göre, ağustos ayında yüzde 3,4 olan tüketici enflasyonu, eylül ayında yüzde 4'e yükselirken, akaryakıt fiyatları ise yıllık bazda yüzde 36,1 arttı.

ING Bank Slaski ekonomistlerinin tahminlerine göre, artan akaryakıt fiyatları an itibarıyla Polonya'nın yıllık enflasyonunun yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua