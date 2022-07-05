Polisin uyuşturucu zanlısı iki kardeşi kovalamacayla yakalaması kamerada Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle takibe alıp kovalamacayla yakaladığı iki kardeş tutuklandı. Adana'da polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle takibe alıp kovalamacayla yakaladığı iki kardeş tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.Ş. ve kardeşi S.Ş'yi takibe aldı. Ekipler, bir otomobille ara sokaklarda seyreden iki şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında N.Ş'nin kullandığı otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan iki kardeş ekiplerce yakalandı. Polis, yaptığı aramalarda 221,76 gram sentetik uyuşturucu, 1,87 gram eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin ekiplerden kaçması ve kaza yaptıktan sonra yakalanması bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılardan N.Ş'nin belinden çıkardığı tabancayı yere atması da görüntülerde yer aldı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Gülbahçesi Mahallesi Uyuşturucu Ticareti Adana Güncel Haberler

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