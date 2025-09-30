Haberler

Polatlı'da Bölgesel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Polatlı Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, bölgenin potansiyeli ve kalkınma stratejileri üzerinde duruldu. Oda Başkanı Ulvi Sakarya, ortak akıl ve iş birliği ile sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

PTO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Oda Başkanı Ulvi Sakarya'nın yanı sıra akademisyenler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan PTO Başkanı Sakarya, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile tarım ve sanayi potansiyeline dikkati çekerek, "Ortak akıl ve iş birliği mekanizmalarını güçlendirerek sorunlara çözüm üretmek ve Polatlı'yı daha güçlü bir geleceğe hazırlamak temel gayemizdir." dedi.

Bölgesel kalkınma, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve sektörlerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantı, soru-cevap ve değerlendirmelerle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
