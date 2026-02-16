ABD'de Pokemon koleksiyon kartı 16,5 milyon dolara satıldı

Haberler

ABD'de bir Pokemon koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bularak 'açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı' unvanını kazandı. Kart, ünlü içerik üreticisi Logan Paul tarafından 2021'de 5,2 milyon dolara satın alınmıştı.

NEW ABD'de Pokemon çizgi dizisinin koleksiyon kartı, 16,5 milyon dolara alıcı bulması üzerine "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

ABD'li içerik üreticisi ve güreşçi Logan Paul, 2021'de 5,2 milyon dolara satın aldığı, "özel bir satıştaki en pahalı Pokemon kartı" dünya rekoruna sahip kartı, açık artırmayla satışa sundu.

Çizgi filmdeki karakterlerden Pickachu'yu tasvir eden ve enderliğiyle koleksiyoncuların ilgisini çeken kart, satışa sunulmasının 41'inci gününde alıcı buldu.

Kartı 16,5 milyon dolar karşılığında ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde bir süre iletişim direktörlüğünü yapan Anthony Scaramucci'nun oğlu A.J. Scaramucci satın aldı.

Pikachu'nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida'nın tasarladığı kart, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.

