Pkk'nın Derince katliamı unutulmuyor

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin kurşunlarıyla hayatını kaybeden 13'ü çocuk 22 sivil için duyulan acı, aradan geçen yıllara rağmen dinmek bilmiyor.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk toplam 22 kişinin acısı, aradan geçen 30 yıla rağmen unutulmadı. Tarih 21 Ekim 1993'ü gösterdiğinde Derince'nin etrafını ağır makineli silahlarla çeviren bölücü terör örgütü mensupları, köyün içine sızarak evlerden çıkardıkları çocuk ve kadınları okul bahçesinde toplayarak şehit etmişti.

Katliamın 30'uncu yılında hayatını kaybeden 22 vatandaş için anma programı düzenlendi. Köydeki şehitlikte düzenlenen törene, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında konuşma yapan Valisi Kemal Kızılkaya, terörü lanetlediklerini belirtti.

Kızılkaya, "13'ü çocuk olmak üzere 22 sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Karnında kurşunla hepimizin gördüğü o vahşet resmini bu memlekete, bu insanlara yaşattılar. Terörü lanetliyoruz ve bunu asla unutmayacağız unutturmayacağız. Buradaki hemşerilerime de tekrar yaşadıkları bu acıdan dolayı başsağlığı diliyorum. Devletimizi ve milletimizi ilelebet sonsuza kadar yaşatacak bu milletimize de şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Program, şehitlerin ruhuna okutulan Mevlid-i Şerif ile son buldu.