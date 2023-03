Piton ve boa yılanlarının korkusuz bakıcıları

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkı'nda dev piton, boa ve anakonda cinsi yılların bakıcılığını Mustafa Karagündüz (48) ile Harun Can (43) yapıyor.

Çukurova bölgesinin en büyük doğal hayvanat bahçesi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tarsus ilçesindeki Tarsus Doğa Parkı, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Berdan Barajı bölgesinde yer alan Tarsus Doğa Parkı'na kent genelinden olduğu gibi, diğer illerden de binlerce ziyaretçi akın ediyor. İçerisinde kaplandan aslana, lemurdan sırtlana, timsahtan vaşağa, kirpiden kuş türlerine kadar, anavatanları farklı coğrafyalar olan hayvanları barındıran Tarsus Doğa Parkı, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği çekim merkezi haline geldi.