Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ve fabrika ziyaretinde bulundu.

Özderin, bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, üretim alanını gezdi.

Fabrika yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Özderin, personele görevinde kolaylık diledi.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Özderin, isteklerini dinledi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.

Vize Belediyesince yürütülen proje kapsamında Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olduğunu ifade eden Özalp, ailelere bebekleriyle birlikte mutlu bir ömür diledi.

Ailelere hediye veren Özalp, taleplerini dinledi.

Yol bakım ve onarım çalışması

Kıyıköy beldesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Kıyıköy Belediyesi ekipleri, Güven Mahallesi'nde cadde ve sokakların bozulan bölümlerinde sıcak asfalt ile onarımda bulunuyor.

Belediye Başkanı İsmail Özen de çalışmaları takip ederek, incelemede bulundu.

İklim koşulları nedeniyle hasar gören yolların onarıldığını ifade eden Özen, vatandaşların ulaşımda konforunu artırmak için ekiplerin özveriyle çalıştığını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir ilçe ve iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesi ile Sakızköy ve Kofçaz'a bağlı Karaabalar köyüne 23 Ocak Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karaabalar köyünde 10.00-17.00, Lüleburgaz ilçesi ile Sakızköy'de ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.