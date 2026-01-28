Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberinde Hasan Hüseyin Uluçınar ile umreden dönen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Aile fertleriyle sohbet eden Özderin, talepleri dinledi.

Özderin, ziyarette kutsal topraklarda yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Kaymakam Balaban'a ziyaretler

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necat Kubanç'ı makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen genel kurullarda tekrardan oda başkanlığına seçilen Korkmaz ile Kubanç'ı tebrik etti.

Esnaf birlik ve odalarının önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Balaban, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.