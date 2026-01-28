Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı çerçevesinde umreden dönen aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerin taleplerini dinleyip, kutsal topraklardaki ibadetlerin kabul olmasını diledi. Vize Kaymakamı Kemal Balaban da esnaf odası başkanlarıyla bir araya gelerek, tebriklerde bulundu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberinde Hasan Hüseyin Uluçınar ile umreden dönen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Aile fertleriyle sohbet eden Özderin, talepleri dinledi.

Özderin, ziyarette kutsal topraklarda yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Kaymakam Balaban'a ziyaretler

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necat Kubanç'ı makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen genel kurullarda tekrardan oda başkanlığına seçilen Korkmaz ile Kubanç'ı tebrik etti.

Esnaf birlik ve odalarının önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Balaban, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor