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Pilot Murat Özpala, HÜRKUŞ Uçağının İlk Uçuşunu Anlattı

Pilot Murat Özpala, HÜRKUŞ Uçağının İlk Uçuşunu Anlattı
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TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Murat Özpala, İzmir'de üniversite öğrencilerine pilotluk hayallerini ve HÜRKUŞ'un ilk uçuş deneyimini paylaştı. Özpala, Atatürk'ü rol modeli olarak görürken, hayallerin gerçekleştirilmesinde çabanın önemine dikkat çekti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, İzmir'de üniversite öğrencilerine deneyimlerini anlattı.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Özpala, 5 yaşındayken babasının aldığı oyuncak uçak sayesinde pilot olma hayaliyle büyüdüğünü belirtti.

Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'u ilk kez havalandırmanın gururunu yaşadığını aktaran Özpala, "İlk uçuşu tamamladıktan sonra Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş bana çiçek getirdi, 'Allah beni bugünü göreyim diye yaşattı, artık babama kavuşabilirim.' dedi. Bu çok kıymetli bir şey. O gün benim için unutulmaz bir gündü." ifadelerini kullandı.

"Atatürk, benim bir numaralı rol modelim"

Özpala, hayallerini çabalayarak gerçekleştirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Rol modellere, tecrübelere, hataları görmeye ihtiyacınız var. Bütün hayatları yaşayamazsınız, bütün kitapları okuyamazsınız. Hayat sınırlı, zamanımız ve imkanlarımız sınırlı. Akıllıca davranıp o sınırlılıklar içinde bir şeyleri, sınırsız hayal edebilme kabiliyetinizle önce zihninizde oluşturun. Atatürk, benim bir numaralı rol modelim. İyi ki de böyle bir rol modelim var. Çok istemek, kafaya koymak ve kafaya koyduktan sonra da hayatınıza bu hayale dönük çekidüzen vermek gerekiyor."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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