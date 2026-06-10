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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, ABD yaptırımlarının etkisini azaltmak için 'ne savaş ne barış' durumundan çıkılması gerektiğini söyledi. Siyasi çekişmelerin bırakılıp birliğin korunması çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara işaret ederek, "ne savaş ne de barış" durumundan çıkılması gerektiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ali Hamaney'i anma programında konuştu.

Önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.

Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın." dedi.

Pezeşkiyan, ülkedeki siyasi gruplar ve yetkililere siyasi çekişmeleri kenara koyarak halkın sorunlarına eğilmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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