İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "hiçbir güce boyun eğmeyecekleri" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin onurunu koruyacaklarını ve hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini belirtti. Müzakereye açık olduklarını ancak haklarını güçlü savunacaklarını ifade eden Pezeşkiyan, enerji tasarrufu çağrısı yaparak elektrik ve doğal gaz kullanımındaki israfa dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda, son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla "boyun eğdiremeyeceğini" ifade eden Pezeşkiyan, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini dile getirdi.

Pezeşkiyan, "Boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir şekilde hiçbir güce boyun eğmeyeceğim. Ülkenin onurunu rahatımız ve dünyevi çıkarlarımız için feda etmeyeceğiz ancak ülkeyi akıllıca yönetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere değinen Pezeşkiyan, "Müzakere etmeyeceğiz şeklindeki sloganın hiçbir anlamı yok. Müzakere etmeyip ne yapmalıyız? Onurumuzla müzakere ediyoruz. Hakkımız var, mantığımız var, delilimiz var, ülkemizin haklarını güçlü bir şekilde savunabiliyoruz ve halkımızın desteğiyle onların haklarını savunacağız." dedi.

Pezeşkiyan, mantıklı konuşma ve mantıklı cevap vermenin "sloganlarla mümkün olmadığını" bunun ancak sahada mümkün olduğunu ifade ederek, "Kesin olan şu ki tüm varlığımızla halkımıza ve ülkemize hizmet ediyoruz ve canımız pahasına, yabancılara karşı onurumuzla duracağız, müzakere edeceğiz ve sevgili halkımızın haklarını ve hukukunu savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji tasarrufu çağrısı

Daha önceki konuşmalarında da ülkedeki enerji krizini aşmak için enerji tasarrufu çağrıları yapan Pezeşkiyan, bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

Pezeşkiyan, "Avrupa'dan 3 kat daha fazla elektrik ve doğal gaz kullanıyoruz, bu alanda sorunlarımız var ve bu eğilimin devam etmesi yaz ve kış aylarında sorunlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması durumunda elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşanmasının öne geçilebileceğini hatırlatan Pezeşkiyan, "Bu sonuçlar herkesi etkiler. Benzin üretim kapasitemiz azaldı ve günlük 100 milyon litre üretiyoruz, oysa ihtiyacımız 150 milyon litre." diye konuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
