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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin İran'da "kargaşa ve istikrarsızlık oluşturma hedeflerine" karşı ulusal birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Pezeşkiyan, Meşhed kentinde bulunan Astan-ı Kuds-i Rezevi Vakfı Başkanı Hüccetulislam Ahmed Mervi ile görüşmesinde ülkedeki ekonomik sorunları ve kalkınma projelerini ele aldı.

Görüşmede, halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, kalkınma programlarının hayata geçirilmesi için enerji ve kamu kaynaklarının etkin yönetilmesi, halkın da bu sürece katılım göstermesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İran'da kargaşa ve istikrarsızlık oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bu girişimlerin etkisiz hale getirilmesi için ulusal birlik, bütünlük ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi stratejik önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: AA