Pentagon'a göre, F-35'ler bakım sorunları nedeniyle 2024'te "hazır durum sürelerini" kullanamadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin ile yaşanan bakım sorunları nedeniyle F-35 savaş uçaklarının geçen yıl görev için "hazır durum sürelerinin" yaklaşık yarısından fazlasını kullanamadığını belirledi.

Pentagon Başmüfettişliğinin (IG) geçen hafta hazırladığı raporda, Bakanlığın, Lockheed Martin ile arasındaki bakım sözleşmesinin gereği doğrultusunda "yüklenici performansını yeterince denetlemediği" bildirildi.

F-35'lerin 2024 yılında görev için "hazır durumda oldukları sürenin" yaklaşık yarısından fazlasını bakım sorunları nedeniyle kullanamadığı tespit edilen raporda, "F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), Lockheed Martin'in performansını izlemesine rağmen, F-35'in sürdürülebilirliğiyle ilgili düşük performans kaynaklı (şirketi) her zaman sorumlu tutmadı." ifadesi kullanıldı.

Bazı uçakların "askeri hizmetin minimum şartlarını karşılamamasına" rağmen Pentagon'un, Lockheed Martin'e herhangi bir ekonomik düzenleme yapılmadan 1,7 milyar dolar ödediği kaydedilen raporda, "Bunun nedeni, F-35 JPO'nun uçak hazır olma performansı veya diğer ölçülebilir sözleşme şartlarını içermemesi ve hava aracı sürdürülebilirlik sözleşmesinde malzeme denetimi ve devlet mülkiyeti raporlama şartlarını uygulamamasıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Raporda F-35 JPO'nun, F-35 üretim ve sürdürme sözleşmeleri ile kapsamlı bir sürdürme planının korunmasından sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Pentagon'un en büyük tedarik programı kabul edilen F-35 programının, uçakların ömrü boyunca satın alınması, işletilmesi ve sürdürülmesi için maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.