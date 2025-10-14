Pendik'te Çocuklar Marketten 20 Bin Liralık Telefon Çaldı

Murat SOLAK / İSTANBUL, –İSTANBUL, – Pendik'te markete gelen 3 çocuk, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı.

Kaynarca Mahallesi'ndeki bir markete akşam saatlerinde gelen 3 çocuktan biri dışarıda beklerken, diğer ikisi içeri girerek iş yeri sahibi Murat Uzun'la dondurma alma bahanesiyle konuştu. Market sahibi çocuklardan biriyle dışarı çıktığı sırada diğer çocuk tezgahta bulunan 20 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak montunun cebine koydu. Diğer 3 çocuk ise dondurma almaktan vazgeçerek marketten uzaklaştı. Telefonun çalındığını fark eden Uzun, durumu polis ekiplerine bildirdi.