Haberler

Pendik'te Çocuklar Marketten 20 Bin Liralık Telefon Çaldı

Pendik'te Çocuklar Marketten 20 Bin Liralık Telefon Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te 3 çocuk, market sahibiyle dalgınlık anından faydalanarak 20 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Olay sonrası market sahibi durumu polise bildirdi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, –İSTANBUL, – Pendik'te markete gelen 3 çocuk, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı.

Kaynarca Mahallesi'ndeki bir markete akşam saatlerinde gelen 3 çocuktan biri dışarıda beklerken, diğer ikisi içeri girerek iş yeri sahibi Murat Uzun'la dondurma alma bahanesiyle konuştu. Market sahibi çocuklardan biriyle dışarı çıktığı sırada diğer çocuk tezgahta bulunan 20 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak montunun cebine koydu. Diğer 3 çocuk ise dondurma almaktan vazgeçerek marketten uzaklaştı. Telefonun çalındığını fark eden Uzun, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.