Son dakika haber! Pencereden sahte dolar atan turist gözaltına alındı Son dakika gündem haberi: BEYOĞLU'nda kaldığı otel odasının penceresinden sokağa sahte dolar atan yabancı uyruklu turist gözaltına alındı. BEYOĞLU'nda kaldığı otel odasının penceresinden sokağa sahte dolar atan yabancı uyruklu turist gözaltına alındı. Cihangir Sıraselviler Caddesi'nde bulunan otelde 13 Temmuz Çarşamba günü, Filistin asıllı Mohamad Abu Gweder, kaldığı odanın penceresinden sokağa sahte dolar fırlattı. Sahte dolarları sokağa atarken yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çekim yaptıran Gweder, videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele polisi ve Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldığı otel belirlenen Gweder, gözaltına aldı. Odasında yapılan aramada 12 adet sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Gweder hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek', 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı. Mohamad Abu Gweder ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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