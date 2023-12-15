Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."