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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

Kaynak: AA / Güncel

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