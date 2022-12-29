Pele'nin kızının hastaneden paylaştığı son fotoğraf yürekleri dağladı

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"SAHİP OLDUĞUMUZ HER ŞEY SENİN SAYENDE"

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN FOTOĞRAF

Pele'nin kızının hastaneden paylaştığı son fotoğraf ise yürekleri dağladı. Bir hafta önce babası Pele'ye sarıldığı anları paylaşan Nascimiento, paylaşımıyla görenlerin içini sızlattı.

İşte o fotoğraf: