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Albüm: Çin Tedarik Zinciri Fuarı'nda Sağlık Sektöründeki Yapay Zeka Çözümleri Sergileniyor

Albüm: Çin Tedarik Zinciri Fuarı'nda Sağlık Sektöründeki Yapay Zeka Çözümleri Sergileniyor
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Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda, sağlık alanında yapay zekanın tanıdan üretim ve tüketime kadar tüm zincir boyunca entegrasyonu sergileniyor. Fuar, bilimsel inovasyon ve halk sağlığının entegre gelişimine odaklanıyor ve 26 Haziran'a kadar açık kalacak.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın Sağlıklı Yaşam Sergi Alanı'nda sergilenen ürünler, sağlık alanında yapay zekanın tanıdan üretim ve tüketime kadar tüm zincir boyunca nasıl entegre edildiğini ortaya koyuyor.

Bilimsel ve teknolojik inovasyon ile halk sağlığının entegre gelişimine yönelik kapsamlı bir deneyim de sunan fuar 26 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: Xinhua
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