Pehlivanköy Kaymakamı Lavanta Üreticilerini Ziyaret Etti

Pehlivanköy Kaymakamı Lavanta Üreticilerini Ziyaret Etti
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Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte lavanta tarlalarını ziyaret ederek üreticilere bereketli bir sezon diledi ve tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.

Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, lavanta üreticilerini ziyaret etti.

Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile lavanta tarlalarında incelemede bulunup, üretim hakkında bilgi aldı.

Üreticilere bereketli sezon dileyen Yıldız, tarımsal üretimin her alanına önem verdiklerini belirtti.

Başkan Talay, başarılı sporcularla bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Floor Curling'de Türkiye Şampiyonu olan sporcuları ile bir araya geldi.

Talay, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Talay, sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür eden Talay, gelecek neslin emin adımlarla yetiştiğine inandığını kaydetti.

Uluslararası "Kardeş Okul" Projesi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce Uluslararası "Kardeş Okul" Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kardeş okullar arasında yapılması planlanan öğrenci ve öğretmen hareketlilikleri görüşüldü.

Toplantıda, mevcut iş birliklerinin sürdürülebilirliği ve etkili iletişim kanallarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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