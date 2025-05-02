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Pehlivanköy'de Gübre Bayileri Denetlendi

Pehlivanköy'de Gübre Bayileri Denetlendi
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Pehlivanköy ilçesinde kaymakamlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gübre satışı yapan bayilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde depo uygunluğu, tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajlar kontrol edildi.

Pehlivanköy ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

Kaymakam Yunus Emre Yıldız, Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.

Yıldız, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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