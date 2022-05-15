Pazaryeri'nde Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı - Haberler

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli, İl Genel Meclis üyesi Mehmet Pulat, mahalle muhtarları ve gençlik merkezi personeli katıldı.

Törenin ardından Gençlik Merkezi Has odasında kadınların yaptığı el işi çalışmaları sergisi açılışı yapıldı.

Başkan Tekin, kadınların yaptığı el işlerinin çok güzel olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları ilçe genelinde düzenlenecek etkinlik ve programlarla devam edecek.