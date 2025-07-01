Pazar Belediyesi 4 yeni araç aldı

Pazar Belediyesi 4 yeni araç aldı
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Pazar Belediyesi 2 iş makinesi ve 2 hizmet aracı aldı.

Pazar Belediyesi 2 iş makinesi ve 2 hizmet aracı aldı.

Araçların tanıtımı için belediye önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, "Devletimizin bize sunduğu imkanlar çerçevesinde belediyemizin araçlarını yeniliyoruz. Yenilemeye de devam edeceğiz. Bu hizmetlerin sunumunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve özellikle de bizleri bu hizmet konusunda yalnız bırakmayan Tokat Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'a Pazar ilçemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Öncü, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, MHP İlçe Başkanı Aydın Erol, CHP İlçe Başkanı Duran Alaca, Anahtar Parti İlçe Başkanı Serdar Han ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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