Pastacılık kursuyla kadınlara istihdam imkanı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisinde açılan pasta kursu Şahinbeyli ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan bayanlar, el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyorlar.

Sosyal Tesislerinde ve Gençlik Merkezlerinde her yaştan vatandaş için çeşitli imkanlar sunan Şahinbey Belediyesi, Dumlupınar Sosyal Tesisinde açtığı pastacılık kursu ile kadınlara yönelik yeni imkanlar sunuyor.

Çocuklarımın doğum günü pastalarını yapıyorum

Aldığı eğitimle çocuklarının ve komşu çocuklarının doğum günü pastalarını yapmaya başladığını ifade eden Nurgül Palta "3 aydır Dumlupınar Sosyal Tesisinde eğitim alıyorum. Burada kuru ve yaş pasta, poğaça yapmak gibi eğitimler alıyoruz. Daha önceden evde kendi başıma yapıyordum ancak bu kadar detayı olduğunu bilmiyordum. Evde kendi başımıza yaptıklarımızla eğitimini alıp yaptıklarımız arasında çok fark var. Burada öğrendiklerimle çocuklarımın doğum günündeki pastaları kendim yapmaya başladım. Bu bana maliyet anlamında önemli avantajlar sağladı. Çevremdeki komşularda benden pasta istiyor. Buradan aldığım eğitim sonrasında kendime meslek edinip ekonomik anlamda aileme katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Pasta yaparken psikolojik olarak rahatlıyorum

Dumlupınar Sosyal Tesisinde kursa gelen Betül Kırlangıç kursun kendisini psikolojik olarak ta rahatlattığını ifade ederek, "Daha önce evde de kuru ve yaş pasta yapabiliyordum. Ancak burada aldığım eğitimle kendimi daha da geliştirdim. Kursta hem yeni arkadaşlarla tanışıyorum hem de yeni bilgiler öğreniyorum. Oldukça faydalı bir kurs ve beni psikolojik olarak da rahatlatıyor. Burada aldığım bilgilerle kendi çocuğumun doğum günü pastasını kendim yaptım. 3 kg pastayı dışardakinin 3/1 fiyatına mal ettim. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kızlarımla iş yeri açmayı düşünüyorum

Şahinbey Belediyesinin Dumlupınar Sosyal Tesisinde kızları ile birlikte pastacılık kursuna gelen Zahide Demir, "Annemi kaybettikten sonra bunalıma girdim. Daha sonra bu kursa gelmeye karar verdim. 2 aydır kızlarımla birlikte Dumlupınar Sosyal Tesisinde eğitim alıyoruz. Kurs sonrasında kızlarımla birlikte bir iş yeri açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.