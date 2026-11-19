(ANKARA) - Pasifik Holding, YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin Pasifik Grubu şirketleri ve ortaklarına ilişkin gündeme getirdiği iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Pasifik Grubu şirketleri ve ortakları, kendi kapalı/özel fonu hariç tasfiyesine karar verilen fonlara hisse satışı yapmamıştır. Bahsi geçen fonlara para koymamış, para almamıştır. Basın toplantısında sözü edilen 'Vatandaş fonlara 4 milyar yatırırken birilerinin özel fonlardan 7,6 milyar alıp çıkması' konusunun bizimle hiçbir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Pasifik Holding, YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin Pasifik Grubu şirketleri ve ortaklarına ilişkin açıklamalarının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin ve ortaklarının farklı dönemlerde çeşitli aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinde hesap açtığı belirtilerek, Pasifik Grubu ortaklarının Temmuz 2025'te Pusula Portföy bünyesinde hesap açtığı aktarıldı. Söz konusu dönemde Pusula Portföy'ün piyasada itibarlı ve güvenilir bir portföy yönetim şirketi olarak değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, hesapların açılma amacının ortakların menkul kıymet yatırımlarının ve portföylerinin yönetilmesi ile bildirim yükümlülüklerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi olduğu kaydedildi.

"Bu kapsamda ilk olarak Temmuz 2025 döneminde, şirket ortaklarının sahip olduğu 480 milyon lot PSGYO payı, Pusula Portföy tarafından yönetilen PHB kodlu fona aktarılarak bu fonun katılım payları edinilmiştir. Söz konusu fon, TEFAS'a kapalı, başka yatırımcısı bulunmayan, Pasifik Grubu ortaklarına tahsis edilmiş kapalı özel bir fon niteliğindedir" denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Basın toplantısında bu fonla ilgili ifade edilen on dört yatırımcı konusu, SPK düzenlemeleri gereğince asgari yatırımcı sayısının sağlanması için ilgili portföy yönetim şirketi tarafından kuruluş aşamasında bildirilen ve genelde portföy yönetim şirketi yöneticilerinden oluşan on bir kişi ile fonun kurulması prosedüründen kaynaklanmaktadır. Burada altını çizmek istediğimiz husus, bahsi geçen PHB fonunun Grubumuz ve ortaklarımız dışında gerçek anlamda bir katılımcısının olmadığı, piyasada genel olarak adlandırıldığı üzere kapalı bir özel fon niteliğinde olduğudur. Grubumuz ve ortakları üzerine sürecin başından beri gündeme getirilen iddiaların temel konusu bu PHB fonuyla grup şirketlerimizin ve ortaklarımızın iş ve işlemleri olduğu için bu fonun kapalı bir özel fon olduğunu ve süreçte mağduriyet yaratan, TEFAS'a açık, çok sayıda katılımcısı olan fonlarla hiçbir alakasının olmadığını özellikle tekrar belirtmek istiyoruz.

"SÖZ KONUSU İŞLEMLERİN GÜNDEMDEKİ SORUNLU FONLARLA HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Ümit Özlale tarafından, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin üç ortağının 10 Ekim 2025 tarihinde toplam 510 milyon adet payı 3,17 TL birim fiyat üzerinden 1 milyar 617 milyon TL bedelle sattıkları, beş gün sonra şirkete sermaye avansı yatırdıkları ve birkaç ay sonra yine 3,17 TL fiyat üzerinden yeni pay edindikleri belirtilerek, iki işlemde aynı fiyatın kullanılmasının gerekçesi sorgulanmıştır. Öncelikle belirtilmelidir ki söz konusu işlemlerin gündemdeki sorunlu fonlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ümit Özlale'nin açıklamasında yer alan; ortaklardan birisinin 2025 yılında PHB fonundan 625 milyon TL çekmesi, 15 Ekim 2025 günü PHB fonuna 1,5 milyar TL girmesi, aynı gün şirkete ortaklar tarafından 1,5 milyar TL avans yatırılması, ertesi gün fondan bir 870 milyar TL çıkması, 389 milyon TL iade gibi ifadelerle rakam karmaşası yaratılarak sanki Pusula'nın mağduriyet yaratan fonlarıyla işlem yapılmış gibi algı oluşturularak Pasifik GYO şirketimiz ve ortaklarımızı zan altında bırakmaya çalışılmıştır. Bahsi geçen işlemler, ortaklarımızın kendilerine ait kapalı özel fon olan PHB fonu ile PSGYO hisse senedi ve para alışverişlerinden ibaret olup, bu işlemlerin sonucunda piyasaya hisse senedi satılarak elde edilen kaynakların yine ilgili şirketimiz olan Pasifik GYO'ya tahsisli sermaye artışı ile kaynak yaratılması işlemlerinden ibarettir. Bu işlemlerin yapıldığı tarihlerde, son dönemin gündemi olan fon mağduriyetlerinin içinde Pusula Portföy'ün bulunduğuna dair hiçbir emare yoktur.

Bir diğer dile getirilen soru, PHB fonundan ortaklarca net nakit çıkışı şeklinde çekilen kaynak miktarı, 2025 yılı içerisinde 2,45 milyar TL ve 2026 yılının ilk dört ayı içerisinde 782 milyon TL olmak üzere toplamda 3,23 milyar TL'dir. Bu tutarın tamamının kaynağı PSGYO hissesi satışlarıdır ve elde edilen bu kaynakların tamamı Pasifik GYO şirketimizin son tahsisli sermaye artırımı olan 5 milyar TL'lik tahsisli sermaye artırımı işleminde kaynak sağlama amaçlı kullanılmıştır. Ümit Özlale tarafından, 29 Nisan 2026 tarihinde 67 milyon adet Pasifik Eurasia (PASEU) payının Pusula Portföy tarafından yönetilen PHB fonuna devredilmesi, fonun birim pay fiyatında izlenen değişimler ve 5 Mayıs 2026 tarihinde yaklaşık 8,75 milyar TL tutarında fon katılma payı ihracı gerçekleştirilmesi hakkında sorular yöneltilmiştir. Konunun doğru değerlendirilmesi için öncelikle söz konusu işlemin niteliğinin ve fonun yatırımcı yapısının açıklanması gerekmektedir. Bu işlem, kendi hisse senetlerini kendi fonuna aktarmak mahiyetinde bir işlemdir ve bu işlemde herhangi bir fon yatırımcısının zarara uğratılmasından bahsedilemez.

"PAY DEVİRLERİNDE İLGİLİ TARİHTEKİ PASEU PİYASA FİYATLARI ESAS ALINMIŞTIR"

29 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerde; Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan tarafından, her biri 15,67 milyon adet olmak üzere toplam 47 milyon adet PASEU payı, 125,40-134,90 TL fiyat aralığından, Pasifik İnşaat tarafından ise 20 milyon adet PASEU payı, 125,40-132,40 TL fiyat aralığından PHB fonuna aktarılmıştır. Böylece toplam 67 milyon adet PASEU payı, ortakların doğrudan sahip oldukları hesaplardan, sadece kendilerinin katılımcısı olduğu PHB fonunun portföyüne geçirilmiştir. Bu devir sırasında, işlem bedeli olarak yaklaşık 8 milyar 750 milyon TL karşılığında PHB fonundan 1,58 TL fiyat üzerinden fon katılım payı edinilmiştir. Ortaklarımız, doğrudan PASEU payı sahibi olmak yerine PHB fonunun katılma payı sahibi haline gelmişlerdir. PHB fonunun birim fiyatının 29 Nisan'da 1,70 TL, 30 Nisan'da yaklaşık 0,10 TL ve 4 Mayıs'ta 1,58 TL olduğu belirtilerek bu değişimlerin nedeninin sorgulanması, rakam karmaşası oluşturularak işlemin esas mahiyetinin anlaşılmasını önlemeye yönelik bir art niyettir.

Özetle; fona hisse satışı/devri yalnızca ilgili ortaklar ve şirket arasında ekonomik sonuç doğurmuştur. PHB fonu dışındaki diğer fonların katılma payı sahiplerinin hakları etkilenmemiştir. Söz konusu basın toplantısında konu edilen PHB fonunda yer alan Pasifik Grubu hisselerinin satışa konu edilmeyerek iade edilmesinin, fon tasfiye gerçekleşirse yatırımcıların parasını nasıl alacağı hususu da dile getirilmiş olup, defaatle dile getirildiği gibi PHB fonunun kapalı özel fon olması sebebiyle ortaklarımız dışında herhangi bir yatırımcı bulunmadığından, aynen iade edilmesi suretiyle tasfiye edilmesinin başka fon yatırımcılarını olumsuz etkilemesi söz konusu değildir.

"ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş.'YE AİTTİR VE SÖZLEŞMEYE UYGUN ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMEKTEDİR"

İfade edilen bir diğer soru ise Pasifik Teknoloji'nin sahip olduğu fonun fiyatının nasıl belirlendiği konusunda olmuştur. Söz konusu işlemde usulsüzlük varmış gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa işlem, yaklaşık 250 bin yatırımcısı bulunan halka açık Pasifik Teknoloji'nin küçük yatırımcılarını zarara uğratmama ve ekonomik menfaatlerini koruma gayretinin bir sonucudur. PP4 fon payları, 1,505 milyar TL bedelle halka açık olmayan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'ye devredilmek üzere sözleşmeye bağlanmıştır. Devir bedeli, alış bedelinin enflasyonla güncellenmek suretiyle belirlenmiştir; PATEK'in ve küçük yatırımcılarının menfaatleri korunmuştur. Dolayısıyla bu işlem, usulsüzlük imasına konu edilmek yerine, halka açık şirket yatırımcılarının korunması yönündeki hassasiyet çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Pasifik Grubu şirketleri ve ortakları, kendi kapalı/özel fonu hariç tasfiyesine karar verilen fonlara hisse satışı yapmamıştır. Bahsi geçen fonlara para koymamış, para almamıştır. Basın toplantısında sözü edilen 'Vatandaş fonlara 4 milyar yatırırken birilerinin özel fonlardan 7,6 milyar alıp çıkması' konusunun bizimle hiçbir ilgisi yoktur.

" ' 120 BİN KÜÇÜK YATIRIMCININ OLDUĞU FONDAN TEK BİR KİŞİNİN 1 MİLYAR 870 MİLYON TL İLE ÇIKIYOR ' İFADESİNİN BİZİMLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

PASEU hissesinin son dönemdeki fiyat hareketine bakıldığında, ağustos ayında ulaştığı tepe fiyat olan 268 TL'nin son bir yıl ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu görülmektedir. Rakamları buradan vermek yerine, zaten son dönemde bütün piyasanın aşırı düşüş yaşamasından kaynaklı 43 TL'ye inmiş olması üzerinden vermek, gerçekte var olandan çok daha büyük fiyat hareketi algısı yaratmaya dönüktür. Eylül 2026 başında çöküş başladığında, 120 bin küçük yatırımcının olduğu fondan tek bir kişinin 1 milyar 870 milyon TL ile çıkıyor ifadesinin bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Fakat açıklamanın başında ortaklarımızın 2025 yılındaki para hareketlerinden bahsederken birebir aynı rakamın verilmiş olması ile bu cümlede bahsedilen küçük yatırımcıların olduğu fondan Eylül 2026 başında çıkış yapan tek bir kişinin ortaklarımızdan biri olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. 16 kişinin fonu PKZ, bu fona 1 milyar TL sokulması, 5 gün sonra fonun sıfırlanması, bir başka fonda 28 kişilik özel fonun 1,6 milyar TL koyması, içeriden 1,2 milyar TL'lik çıkış yapılması gibi ifadelerin bizimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur."

Kaynak: ANKA