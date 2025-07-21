Parmakları Olmayan Batuhan için Anlamlı Sünnet Töreni Düzenlendi

Parmakları Olmayan Batuhan için Anlamlı Sünnet Töreni Düzenlendi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, parmakları olmadan doğan Batuhan Maytalman için düzenlenen sünnet törenine 250 kişi katıldı. Türkiye Sakatlar Derneği, toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından, parmakları olmadan dünyaya gelen ve ameliyatla iki eline de ikişer parmak yapılan Batuhan Maytalman için sünnet töreni düzenlendi.

Tören kapsamında, renkli balonlarla süslenen 30 akülü araçla, İlkadım sahilinde konvoy oluşturuldu.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Halis Candal,

"Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel yok. Bugün hem bir çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdik hem de toplumsal farkındalığa katkı sunduk." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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