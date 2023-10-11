Paris'ten İstanbul'a yürüyen Türk, Yunanistan'a ulaştı

Fransa'da yaşayan Murat Etemoğlu, 2020 yılında Kovid-19 salgını sebebiyle kaybettiği annesinin anısını yaşatmak ve çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü"ne kararlılıkla devam ediyor.

Fransa'da yaşayan Murat Etemoğlu, 2020 yılında Kovid-19 salgını sebebiyle kaybettiği annesinin anısını yaşatmak ve çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı " Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü"ne kararlılıkla devam ediyor.

Yolculuğuna 1 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin önünden başlayan Etemoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine şehrine ulaştı.

Etemoğlu, bu çevre ve barış odaklı yolculuğunu, özel olarak hazırladığı çekçek arabasıyla sürdürüyor.

Hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir yolculuğa başlayan 38 yaşındaki Etemoğlu, bu özel yolculuğunu "gerçeğe dönüşen bir rüya" olarak niteliyor.

Etemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Paris'ten İstanbul'a Çevre ve Barış Yürüyüşü" başlattığını ve yolculuk boyunca uyku ve küçük molalar dışında yürüyüşüne kesintisiz bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Fransa, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi birçok ülkeden geçtiğini aktaran Etemoğlu, şu an Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'ye ulaştığını ifade etti.

Etemoğlu, yol boyunca atık toplamaya da özen göstererek çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

Annesinin anısını yaşatmak için yürüyor

Yolculuğu sırasında yaşadığı deneyimleri de aktaran Etemoğlu, "Atalarımızın mirası olan Gümülcine'den herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu yürüyüşü neden başlattığımı sıkça sorarlar. Arkasında oldukça duygusal bir sebep var: Annem. Pandemi döneminde annemi kaybettik ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle onunla son kez vedalaşma fırsatımız olmadı. Bu, beni çok derinden etkiledi. Bu yüzden, annemin anısını yaşatmak adına bu yürüyüşü başlattım." dedi.

Etemoğlu, her adımda annesini yanında hissettiğini ve bu hissin kendisine devam etme gücü verdiğini vurguladı.

"Doğanın güzelliklerini koruma amacıyla yol boyunca atık toplamaya da özen gösteriyorum"

Yol boyunca deneyimlerini sık sık sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştığını ifade eden Etemoğlu, "Bu yürüyüşte, doğanın güzelliklerini koruma amacıyla yol boyunca atık toplamaya da özen gösteriyorum. Amacım, dünyamızı daha yeşil ve temiz bir yer haline getirmek için farkındalık yaratmak." diye konuştu.

Etemoğlu, yolculuğunu 30 Ekim'de İstanbul'da tamamlamayı planladığını söyledi.