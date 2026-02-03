Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği heyetinden Büyükkılıç'a ziyaret

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği öncülüğünde kente gelen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy'la birlikte gelen heyet, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kayseri'nin sahip olduğu köklü tarih, zengin kültürel miras ve uluslararası turizmdeki yükselen değeri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin 1,5 milyon nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Kayseri'nin geçmişten beri sanayi ve ticaret merkezi olarak bilindiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri 5 tane üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan genç ve dinamik bir şehir. Çevreci ve yeşili önemseyen bir yaklaşım sergileriz. En önemli değerlerimizden birisi Erciyes Kayak Merkezi. Erciyes'in bir kayak merkezi olmaktan öte Yüksek İrtifa Merkezi ile sporcuların kamp yapmasına ortam sağlayan tesisleşme ortamı da mevcut. ACES Avrupa Spor Şehri ünvanına sahibiz. Aynı zamanda dünya spor başkenti ünvanına da başvuruda bulunduk. Güçlü bir spor altyapımız var. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği için de başvurumuzu yaptık. Gastronomi alanında da UNESCO'nun ulusal bazda kreatif şehirler listesindeyiz. Mutfakta 200'e yakın ürün çeşidimiz var. 7,5 milyon yıl önce yaşamış fosillerin olduğu bir şehir. 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehir, Mimar Sinan'ın şehri. İlk tıp fakültesi Kayseri'de. Aynı zamanda sağlık alanında da Kayseri çok iyi bir noktada."

Özsoy ise heyetin Kayseri'de olmaktan memnuniyeti duyduğunu belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'ni de gezerek Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan bilgi alan heyet, daha sonra şehir merkezinde kültür gezisi gerçekleştirdi.