Haberler

Fransa'da, 27 ülkeden nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bildiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 ülke, nükleer enerjinin finansmanına yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, nükleer enerji projeleri için yeterli ve öngörülebilir finansmanın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Fransa'da düzenlenen zirve kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke, nükleer enerjinin finansmanına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında, Türkiye, Ermenistan, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Çekya, Romanya, Ruanda, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Vietnam, "nükleer enerjinin finansmanına ilişkin bildiri" yayımladı.

"Güvenilir, uygun ve düşük emisyonlu enerjiye yönelik artan talebin farkında olunduğu" kaydedilen bildiride, "Nükleer enerji sorumlu bir şekilde kullanıldığında, ulusal önceliklerle uyum içinde enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınma çabalarına katkı sağlayabileceğini kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi."

Bildiride, nükleer enerji projeleri için "yeterli, öngörülebilir ve çeşitlendirilmiş" finansmanın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu finansmanın, kamu kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredisi kuruluşları, özel yatırımcılar ve yenilikçi finansal araçlar dahil edilerek sağlanabileceği vurgulanan bildiride, uluslararası finans kuruluşlarının nükleer enerji alanında kapasiteyi güçlendirme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bildiride, nükleer elektrik üretiminin ve nükleer endüstrinin genişletilmesi, enerji çeşitliliğinin hızlandırılması ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik uzun vadeli hedeflerin desteklendiği vurgulandı.

4 ülke daha küresel nükleer enerji kapasitesinin artırılmasına ilişkin bildiriyi onayladı

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, zirve kapsamında 4 ülkenin daha küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar 3 katına çıkarılmasının hedeflendiği 2023'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında kabul edilen ortak bildiriyi onayladığını bildirdi.

Paris'teki zirve kapsamında bildiriye yeni katılan ülkelerin Brezilya, Güney Afrika, Belçika ve Çin olduğu açıklandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video