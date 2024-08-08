Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Programı
Paris Olimpiyatları'nın 13'üncü gününde Türkiye, 6 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek. Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şu şekildedir: Tekwando, Atletizm, Modern Pentatlon, Halter, Voleybol ve Boks.
(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 13'inci gününde Türkiye 6 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 13'inci gününde (08.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:
Tekwando
Hatice Kübta İlgün, kadınlar 49 kg'de saat 10: 30'dan itibaren, erkekler 68 kg'de saat 13: 13'ten itibaren Hakan Reçber mücadele edecek.
Atletizm
Emel Dereli kadınlar gülle arma elemelerinde saat 11: 25'te yarışacak.
Modern Pentatlon
Buğra Ünal eskrim sıralama turunda saat 12: 00'da, İlkay Özyüksel Mihrioğlu eskrim sıralama turunda saat 15: 30'da mücadele edecek.
Halter
Muhammet Furkan Özberk, erkekler 73 kg'de saat 20: 30'da ter dökecek.
Voleybol
Türkiye- İtalya kadınlar voleybol yarı final mücadelesi saat 21: 00'da oynanacak
Boks
Hatice Akbaş Çin'li rakibi Yuan Chang ile kadınlar 54 kg finalinde saat 23: 51'de karşı karşıya gelecek.