Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif'e büyük destek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan Cezayirli boksör İman Halif, yakınları ve doğduğu köyün sakinlerinden büyük destek görüyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 66 kilonun altında Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i temsil eden boksör İman Halif'in doğduğu Tirat vilayetine bağlı Biban Mesbah köyünde, Paris'teki müsabakalar toplu halde coşkuyla izleniyor.

Halif'in doğduğu köydeki evi ve boks öğrendiği kulübü görüntüleyen AA muhabiri, Cezayirli boksörün ailesine ve yakınlarına mikrofon uzattı.

Cezayirli boksörün babası Ömer Halif, "Elhamdülillah ki İman Halif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi. Allah'tan temennimiz bunu kazanarak finale çıkması." dedi.

İman Halif ile aynı kulüpte boks öğrenen Abdülkadir Bezayiz de Halif'e desteğini dile getirdi.

Halif ile aynı kulüpte eğitim alarak mezun olduklarını belirten Bezayiz, "İman Halif köyde boks kulübüne geldiği günden Olimpiyat Oyunlarında Cezayir'i temsil ettiği güne kadar çok fazla zorluklarla karşılaştı." diye konuştu.

Bizayiz, arkadaşları Halif'in köyden boks okuluna gidip gelirken türlü imkansızlıklar yaşadığını, yoksul ve parasız olduğu için yol ücretini bulmakta dahi zorlandığını anlattı.

İman Halif'in arkadaşlarından İnas bin Hatu ise Halif'e olan desteklerini şu sözlerle dile getirdi:

"İman Halif bir kadın fakat hakkında çeşitli söylenti ve dedikodular çıkarıldı. Bu söylenti ve dedikodular da iyi bir boksör olan Halif'in psikolojisini olumsuz etkiledi. Kendisinin bunları hak etmediğini söylemek istiyoruz."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayir'i temsil eden Halif'in halası Able Halif, "İman Halif'i desteklemek için burada toplanıyoruz, inşallah Cezayir'e altın madalyayı kazandıracak." dedi.

Biban Mesbah köyü sakinlerinden Kuseyle Zeygud ise Cezayirli boksör için, "İman Halif sabırlılar ve çalışanlar için iyi bir örnektir, hedefini belirledi ve başardı. Halif söz verdiği gibi başarılı oldu ve inşallah altın madalyayı da kazanır. İman Halif bizi sevindirdi, bizleri bin erkeğin sevindiremediği kadar sevindirdi." şeklinde konuştu.

Uluslararası Boks Birliğinin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamadığı" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Halif'in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.