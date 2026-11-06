Paraguay Devlet Başkanı Pena'nın istifası Kongre'de oylanamayınca görevde kaldı

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ASUNCİON, 6 Kasım (Xinhua) -- Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, milyonlarca müşterinin banka hesaplarına erişememesine yol açan Ueno Bank krizinin ardından artan siyasi baskılar karşısında perşembe günü istifa ettiğini duyurdu. Kriz, milletvekillerinin Pena hakkında azil süreci başlatılmasını gündeme getirmesiyle siyasi bir boyut kazanmıştı.

Pena perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ulusal istikrarı, toplumsal barışı ve demokratik kurumları koruma ihtiyacını gerekçe göstererek, "Devlet Başkanlığı görevini bırakma kararı aldım" dedi.

Ancak Paraguay Kongresi'nin aynı gün düzenlediği ortak oturumda toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle Pena'nın istifası oylanamadı. Senato'nun da hakkında azil sürecini ilerletmeye hazırlandığı Pena, devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.

Paraguay Merkez Bankası salı günü yaptığı açıklamada, sermaye yeterlilik oranının gerekli asgari sınırın yarısının altına düştüğünün tespit edilmesi üzerine Ueno Bank için tasfiye süreci başlatıldığını duyurmuştu.

Müdahalenin ardından bankanın uygulamaları ve kartları kullanılamaz hale geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bankanın haziran ayı itibarıyla yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunuyordu.

35 milletvekilinden oluşan bir grup çarşamba günü verdiği önergeyle, Ueno Holding'deki geçmiş hisselerinden kaynaklanan çıkar çatışmasıyla suçladıkları Pena ve yardımcısı Pedro Alliana hakkında azil sürecinin başlatılmasını talep etti.

Ağustos 2023'te göreve gelen Pena'nın 2025 yılına kadar Ueno Holding'in hissedarı olduğu belirtiliyor. Pena'nın görev süresinin 2028'de sona ermesi planlanıyordu.

Yerel basında yer alan haberlere göre söz konusu bankacılık krizi, Pena'nın talebi üzerine Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo'nun da istifa etmesine yol açtı. Adli makamların kararı üzerine Ueno Bank'ın 8 yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua