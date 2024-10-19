Üye Girişi
Haberler

Pamukova'da 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali Başladı

Pamukova'da 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali, yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları ile başladı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, festivalde tarımsal ürünlerin tanıtımının önemine vurgu yaptı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 5'incisi düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı.

Türkiye'nin ayva üretiminde önemli paya sahip ilçede, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi tarafından organize edilen festivalde yöresel ürünler, el sanatları ve yiyecek içecek stantları kuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, çiftçinin emeğini tanıtmak, katma değer üretmek ve değerlendirmek için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğan, Allah'ın bu topraklara bereket ve güzellik verdiğini, buralarda envaiçeşit ürünün yetiştiğini belirterek, "Alın teri ve üretimin değerinin hem Türkiye hem de dünyada karşılığını bulabilmesi açısından bunun tanıtılması lazım. Yaş sebze meyve ihracatında, tarımsal ürünlerimizin ihracatında dünyada söz sahibiyiz. Ürettiğimiz ürünleri hem iç piyasada hem de dünyanın her tarafında pazarlamamız, satmamız lazım." diye konuştu.

"Üretileni ihraç edebilirsek, iyi tanıtabilir, iyi markalaştırabilirsek katma değer üretiriz" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"Ormanlarla bezenmiş dağlarımız var. Sakarya Nehri kıvrım kıvrım akıyor ve Pamukova-Geyve ovası da her türlü ürüne müsait. O yüzden Allah yolumuzu açık etsin, bereketli kılsın, ürünlerimiz verimli olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir bütünüz. Valiliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkenin büyümesi, bu toprakların yeşermesi için hep birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye daha büyük ve daha iyi yerlere gelecek. Bu coğrafyada büyümeden, üretmeden ayakta durma şansımız yok. Bunun bilincindeyiz, farkındayız, gece gündüz demeden hep birlikte el birliği içerisinde çalışacağız."

AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın da programda bir konuşma yaptı.

Açılış programına, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk gününde Pamukova ayvası, yayla çileği, Pamukova üzümü ile ayva tatlısı, çilek reçeli ve enginar yemeği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

Yerel Haberler Rahmi Doğan Etkinlikler Gastronomi Festival Pamukova sakarya Ekonomi Güncel Turizm Kültür Sanat Tarım Yaşam

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: İlk ihbar Mart 2023'te geldi

Bebek katili çete ile ilgili ilk ihbar ne zaman geldi?

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

 Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti
Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu: Namussuzdur, şerefsizdir

'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor? OSIMHEN NEDEN YOK? Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor? ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki! Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.