Pakistan ve Kuveyt dışişleri bakanları bölgesel durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile yaptığı görüşmede, bölgedeki barış çabaları ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerini ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Dar, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede Sabah, Pakistan'ın İran ile ABD arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmeye yönelik barış çabalarının yanı sıra bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesinde üstlendiği yapıcı rolü takdir etti.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerini ele alan bakanlar, mevcut durumun barışçıl, kalıcı ve bir an önce çözüme kavuşturulması yönünde temennide bulundu.

Dar, Pakistan hükümetinin barış ve istikrar için her türlü çabayı gösterme konusundaki kararlılığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
