Pakistan ile Avusturya, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde mutabık

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Viyana'da Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ekonomik işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. İki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, Pakistan'ın potansiyeli ve Avusturya'nın ihracat artışı ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Avusturya'nın başkenti Viyana'da mevkidaşı Christian Stocker'le yaptığı görüşmede, ekonomik işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Avusturya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Stocker, diplomatik ilişkilerin 70. yılı münasebetiyle Viyana'da Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede, ekonomi alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalındı.

Stocker, Pakistan'ın özellikle ekonomik açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, Avusturya'nın da bu ülkeye ihracatının artış gösterdiğini belirtti.

Görüşmenin ardından her iki ülkenin iş dünyasından temsilcilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisinde Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Rafael Mariano Grossi ile görüştü.

Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Şerifi, "küresel barış ve refaha giden yol olan" sürdürülebilir kalkınma konulu özel bir etkinlikte ağırladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
