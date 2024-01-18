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Pakistan, İran ile ilişkilerini tırmandırmak istemiyor

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkenin İran içerisinde gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından ilişkileri tırmandırma niyetlerinin olmadığını belirtti. Beluç, Pakistan'ın barışçıl ilişkiler arzuladığını ve güvenliğini korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin İran içerisinde "teröristlere" karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Sözcü Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran da dahil, tüm ülkelerle barışçıl ilişkiler arzuladığını vurgulayarak "Ancak Pakistan'ın güvenliğinin ve egemenliğinin kutsal olduğunu ve Pakistan'ın kendini korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik." dedi.

Beluç, Pakistan'ın İran içerisinde "teröristlere" karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Pakistan'ın her zaman diyalog yolunu seçtiğini ve barışın hüküm sürmesini sağlamak için komşularıyla ilişki kurmaya devam edeceğini dile getiren Beluç, Pakistan'ın İran halkını dost ve kardeş olarak gördüğünün altını çizdi.

Beluç, terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve işbirliğinin şart olduğuna inandıklarını kaydetti.

Arabuluculuk yapan üçüncü bir taraf olmadığına işaret eden Beluç, Pakistan ile İran'ın çeşitli iletişim kanallarına sahip olduğunu belirtti.

???????Beluç, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın ve Uganda'da bulunan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin yaşanan gelişmeler üzerine ziyaretlerini yarıda keserek ülkeye döneceklerini kaydetti.

Pakistan "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurmuştu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Sistan-Belucistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü bildirilmişti.

İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki örgüt kamplarını hedef alması

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Tahran Büyükelçisi'ni dün geri çağırma kararı alan Pakistan, ülkesini ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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