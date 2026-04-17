Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İran ve ABD'yi "esneklik göstermeye" çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin kalıcı olarak sona ermesini istediklerini belirtti ve her iki tarafı esneklik göstermeye davet etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Dar, forum kapsamında düzenlenen "Güvene Dayalı Ticaret: Güney Asya'da Ekonomik Entegrasyon ve İstikrarın Geleceği" isimli panelde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin İslamabad'ın arabuluculuğuna işaret eden Dar, "Bizim amacımız ateşkesin uzatılması değil. Bizim temel amacımız savaşın kalıcı olarak bitmesi." ifadesini kullandı.

Dar, Pakistan'ın arabuluculuğundaki görüşmelere ilişkin, "İşin yüzde 80'i bitti, geriye birkaç şey kaldı. Her iki taraf da (ABD ve İran) esneklik göstermeli." dedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

