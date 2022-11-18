Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi Düzenleniyor

Güncel Haberler

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi Düzenleniyor

KARAÇİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nin (IDEAS) 11'incisi Pakistan'ın güneyinde yer alan liman kenti Karaçi'de bulunan Karaçi Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi DüzenleniyorPakistan'ın Karaçi şehrinde insanlar, Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'ni (IDEAS) ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

KARAÇİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nin (IDEAS) 11'incisi Pakistan'ın güneyinde yer alan liman kenti Karaçi'de bulunan Karaçi Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Pakistan, iki yılda bir yapılan bu etkinliği 2000 yılından beri sürekli olarak düzenliyor. Etkinlik sadece 2020 yılında Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi DüzenleniyorPakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) bir erkek silahı kontrol ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi DüzenleniyorPakistan'ın Karaçi şehrinde insanlar, Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'ni (IDEAS) ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi DüzenleniyorPakistan'ın Karaçi şehrinde insanlar, Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'ni (IDEAS) ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi DüzenleniyorPakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) insanlar Çin Pavyonu'nu ziyaret ediyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi DüzenleniyorPakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) insanlar Çin Pavyonu'nu ziyaret ediyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Karaçi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title