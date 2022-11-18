Pakistan'da Uluslararası Savunma Sergisi Düzenleniyor

Pakistan'ın Karaçi şehrinde insanlar, Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'ni (IDEAS) ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

KARAÇİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nin (IDEAS) 11'incisi Pakistan'ın güneyinde yer alan liman kenti Karaçi'de bulunan Karaçi Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Pakistan, iki yılda bir yapılan bu etkinliği 2000 yılından beri sürekli olarak düzenliyor. Etkinlik sadece 2020 yılında Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) bir erkek silahı kontrol ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Karaçi şehrinde insanlar, Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'ni (IDEAS) ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Karaçi şehrinde insanlar, Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'ni (IDEAS) ziyaret ediyor, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) insanlar Çin Pavyonu'nu ziyaret ediyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Savunma Sergisi ve Semineri'nde (IDEAS) insanlar Çin Pavyonu'nu ziyaret ediyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)