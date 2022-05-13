Pakistan'da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı - Haberler

Pakistan'daki Karaçi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan filler havuza girerek serinledi.

Pakistan'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle insanlarla birlikte hayvanlar da zor günler geçiriyor. Karaçi kentindeki hayvanat bahçesinde bulunan ve yüksek sıcaklıklardan bunalan hayvanlar, serinlemek için havuza girdi. Bakıcılarının eşliğinde havuz kenarına gelen 2 fil, biraz bekledikten sonra yavaş yavaş suya girdi. Önce birbirleriyle oynayan filler daha sonra suyun tadını çıkardı. Oyun oynayarak serinleyen fillerle birlikte havuza giren bakıcılar da filleri yıkadı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD), Sindh eyaletinin birçok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgasının 2 gün boyunca devam edeceğini ve Karaçi'de sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselebileceğini ifade etti. Sıcaklıkların Dadu, Nawabshah, Jacobabad, Larkana, Shikarpur, Qambar Shahdadkot, Khairpur ve Sukkur bölgelerinde 46 ila 48 derece, Haydarabad, Mirpur Khas, Umerkot, Sanghar, Tharparkar ve Badin'de de 44 ila 46 derece arasında olması tahmin ediliyor. PMD tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının ardından Sindh eyaletinde istenmeyen bir durum yaşanmaması adına 24 saat sürecek bir acil durum ilan edildi. Sindh Sağlık Departmanı, sıcak hava dalgasının Pazar gününden itibaren tüm ülkeyi etkisi altına alabileceğini de belirtti. Yetkililer ayrıca, Pakistan ve Hindistan'daki sıcaklıkların küresel beklentileri aşacağını da duyurdu. Eyaletteki hastanelerdeki personellerin izinleri iptal edilirken, hastanelerde ayrıca sıcak hava ile mücadele servislerinin kurulması için hükümet tarafından talimat verildi.

(Abid Mazhar – İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel