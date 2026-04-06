Pakistan'da artan yakıt fiyatları nedeniyle uçuşları azaltma ve indirimleri kaldırma kararı

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle artan jet yakıtı fiyatları sonrası indirimleri kaldırma ve uçuş operasyonlarını azaltma kararı aldı.

Dawn gazetesinin PIA sözcüsünün açıklamasına yer verdiği haberine göre, PIA, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle bir dizi karar aldı.

Sözcü, çocuklar ve bebekler hariç yolculara yönelik tüm indirimleri sona erdirme kararı aldıklarını belirtirken, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uçuş operasyonlarının da haftada 16 seferle sınırlandırılacağını kaydetti.

BAE ve Suudi Arabistan hariç Körfez ülkelerine uçuşların nisan ayı sonuna kadar askıya alınacağını aktaran Sözcü, 11 Nisan'dan itibaren Pekin'e ve 14 Nisan'dan itibaren Kuala Lumpur'a uçuş operasyonlarının da durdurulacağını aktardı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında artışlara neden olmuştu.