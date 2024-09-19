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Pakistan, BRICS'e katılım için Rusya'dan destek istedi

Pakistan, BRICS'e katılım için Rusya'dan destek istedi
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Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, Rusya'nın BRICS'i desteklemesi çağrısında bulundu. İki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği konularında derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Pakistan yönetimi, BRICS'e katılım konusunda Rusya'nın pozitif rol üstlenmesini istedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki Rus heyeti, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu. Pakistan ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin iki ülke ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Her iki ülke yetkilisi de konuşmalarında ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

BRICS'E KATILIM İÇİN DESTEK TALEBİ

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Rus heyetinin Pakistan ziyaretinin, ilişkilerin geliştiğinin göstergesi olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki enerji, ticaret ve bölgesel işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Dar, Rusya ile karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinin Pakistan Dışişlerinin öncelikli politikalarından olduğu kaydetti.

Dar, "Heyetler, ekonomik genişlemedeki potansiyel alanları tespit etmek üzere ikili ilişkilere dair derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi. Ticaret, ekonomik işbirliği, kültürel ilişkiler ve halklar arası temaslar da dahil olmak üzere spesifik karşılıklı ilgi alanları tespit edildi." dedi. Pakistan ve Rusya arasındaki ticaretin geçen yıl 1 milyar doları bulduğunu kaydeden Dar, ülkesinin BRICS'e katılımı konusunda Rusya'nın desteğini istedi.Dar, "Pakistan; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS'e katılım konusunda isteklidir ve BRICS ve diğer benzer organizasyonlara katılımına yardım etmesi konusunda Rusya'nın pozitif rol oynamasını istemektedir." dedi.
Ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) bölgede barış, kalkınma ve istikrarı artırmayı hedefleyen önemli bir forum düzenleyeceğini belirten Dar, Pakistan olarak, Filistin'de yaşanan sorunlar da dahil olmak üzere bir dizi küresel ve bölgesel sorunlara çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Rusya ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

PAKİSTAN'IN BRICS ÜYELİĞİNE DESTEK

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk da ekonominin tüm alanlarına dair kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ŞİÖ'nün bir ay içinde Pakistan'da toplantı düzenleyeceğini aktardı. Overçuk, iki ülkenin ulusal para birimlerinin kullanılması, iklim değişikliği, gıda güvenliği, enerji geçişi ve güvenliği gibi alanlarda ŞİÖ kapsamındaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin örtüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Ayrıca Pakistan ile Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu beş üye ülkenin ekonomik birliği arasındaki işbirliği ihtimalini ve Pakistan ile bu beş ülke arasında serbest ticaret anlaşması fırsatlarını da ele aldık."

Rusya'nın bu yıl BRICS zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Overçuk, "BRICS içindeki ilişkiler birçok ülkeyi çekerek daha da güçlendi. Pakistan'ın üyelik başvurusunda bulunmasından mutluluk duyuyoruz. Hem BRICS hem de ŞİÖ birbirleriyle uyumlu. Pakistan'ın başvurusunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE PAKİSTAN ARASINDA İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Söz konusu ziyaret, Nisan 2021'den bu yana Rusya'nın Pakistan'a gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2021'de Pakistan'ı ziyaret etmişti ve bu ziyaret 2012 sonrası Lavrov'un ilk Pakistan ziyareti olmuştu. Pakistan ve Rusya, 2021'de, daha önce Kuzey-Güney Boru Hattı projesi olarak bilinen 1100 kilometrelik Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Akımı projesini inşa etmek için anlaşma imzalamıştı. Rusya geçen yıl, hane ve sanayi enerji ihtiyaçları artış gösteren Pakistan'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere indirimli petrol ve doğal gaz sağlamayı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel

Uluslararası İlişkiler Başbakan Yardımcısı Dış Politika pakistan Politika Ekonomi Enerji Güncel Rusya

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Yorumlar (1)

3.DünyaSavaşı:

Ne Avrupa Birliği ne de BRİCS, bunların hepsi aynı zalim tayfası... Biz İlk adımı Türk Birliği arından İslam ülkelerini yanımıza çeksek yeter bize. Türk-İslam birliği...

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