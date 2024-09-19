Pakistan, BRICS'e katılım için Rusya'dan destek istedi

Pakistan yönetimi, BRICS'e katılım konusunda Rusya'nın pozitif rol üstlenmesini istedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki Rus heyeti, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarda bulundu. Pakistan ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmenin ardından, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk, düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin iki ülke ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Her iki ülke yetkilisi de konuşmalarında ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

BRICS'E KATILIM İÇİN DESTEK TALEBİ

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Rus heyetinin Pakistan ziyaretinin, ilişkilerin geliştiğinin göstergesi olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki enerji, ticaret ve bölgesel işbirliğini artırmak istediklerini kaydeden Dar, Rusya ile karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesinin Pakistan Dışişlerinin öncelikli politikalarından olduğu kaydetti.

PAKİSTAN'IN BRICS ÜYELİĞİNE DESTEK

Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk da ekonominin tüm alanlarına dair kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ŞİÖ'nün bir ay içinde Pakistan'da toplantı düzenleyeceğini aktardı. Overçuk, iki ülkenin ulusal para birimlerinin kullanılması, iklim değişikliği, gıda güvenliği, enerji geçişi ve güvenliği gibi alanlarda ŞİÖ kapsamındaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin örtüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Ayrıca Pakistan ile Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu beş üye ülkenin ekonomik birliği arasındaki işbirliği ihtimalini ve Pakistan ile bu beş ülke arasında serbest ticaret anlaşması fırsatlarını da ele aldık."

Rusya'nın bu yıl BRICS zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Overçuk, "BRICS içindeki ilişkiler birçok ülkeyi çekerek daha da güçlendi. Pakistan'ın üyelik başvurusunda bulunmasından mutluluk duyuyoruz. Hem BRICS hem de ŞİÖ birbirleriyle uyumlu. Pakistan'ın başvurusunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE PAKİSTAN ARASINDA İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Söz konusu ziyaret, Nisan 2021'den bu yana Rusya'nın Pakistan'a gerçekleştirdiği ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2021'de Pakistan'ı ziyaret etmişti ve bu ziyaret 2012 sonrası Lavrov'un ilk Pakistan ziyareti olmuştu. Pakistan ve Rusya, 2021'de, daha önce Kuzey-Güney Boru Hattı projesi olarak bilinen 1100 kilometrelik Pakistan Doğal Gaz Boru Hattı Akımı projesini inşa etmek için anlaşma imzalamıştı. Rusya geçen yıl, hane ve sanayi enerji ihtiyaçları artış gösteren Pakistan'ın ihtiyaçlarını karşılamak üzere indirimli petrol ve doğal gaz sağlamayı kabul etmişti.