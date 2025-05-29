Özgür Özel, TİSK'i Ziyaret Etti: Asgari Ücret Konusunda İşverenlerle Ortak Çalışma Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) ziyaret etti.

Şişli'deki TİSK binasına gelen Özel'i, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol kapıda karşıladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Özgür Burak Akkol'un kendilerine yaptıkları sunumda, üyeleriyle ilgili rakamları, verileri, yaşadıkları zorlukları ve güçlükleri anlattığını söyledi.

Özel, sunumda Akkol'un başta iş kazalarının önlenmesi ile işçi sağlığı konusuna ve diğer konulara verdikleri önemden ve çeşitli projelerinden bahsettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, HAK-İŞ'i, TÜRK-İŞ'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi onlarla paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz."

"Bir model geliştirip, daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız"

Açıklamasının ardından bir gazetecinin TİSK'in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine Özel, "Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra birtakım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için." ifadelerini kullandı.

Özel, Diyarbakır'da Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asanların gözaltına alındığına yönelik soruya da "Bu bir demokratik olgunluk meselesi. Gözaltında ya da tutuklu olan birisine özgürlük talep etmek bütün dünyanın en meşru talebidir. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Kaldı ki suçu ispatlanmış kişilere dahi özgürlük talepleri ve bunun hiç beklenmedik siyasetçilerce kampanyalaştırıldığı bir süreçteyiz. O yüzden yapılan iş son derece antidemokratiktir ve üzücüdür. Hızlı bir şekilde orayı takip ediyoruz, serbest kalmalarını bekliyoruz." yanıtını verdi.

Ziyarette Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.