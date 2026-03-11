CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Pendik mitingine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Pendik'te katılımcılara hitap etti.

Pendik Sahil Tören Alanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, 97'nci eylemde bir arada olduklarını söyledi.

Pendik'te 35 yıldır seçimleri kazanamadıklarını ancak Pendik'e küsmediklerini ve kusuru kendilerinde aradıklarını ifade eden Özel, "Doğru adayı aradık, eksik yanlarımızı aradık ve çabaladık. Bu seçimlerde Pendik'i yine kazanamadık ama çok büyük bir başarı yakaladık. Yüzde 43 oy aldık, küçük bir farkla Pendik'i kaybettik." dedi.

Açlık sınırının 32 bin, yoksulluk sınırının 105 bin, asgari ücretin 28 bin, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğunu belirten Özel, "Beş emekli bir araya gelse bir zengin etmiyor. Bırakın zenginliği, yoksulluktan kurtulamıyor beş emekli. Böyle bir gelir adaletsizliği görülmemiştir. Kendileri gelmeden önce o çok eleştirdikleri üçlü koalisyon hükümetinin 2002 eylül ayında verdiği en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 20 bin lira, 1,5 çeyrek altın alamıyor. Emekliye geçen 23-24 yılın sonunda yoksulluğu kanıksattılar." ifadelerini kullandı.

Özel, iktidara gelmeleri halinde tarımda, planlı ve alım garantili üretim modeline geçeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çiftçi borçlarının faizlerini silecek, ana parayı 5 yıla böleceğiz. Çiftçinin, dolmuşçunun, taksicinin aldığı mazottan ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracağız. 1 kilo sütün 1,6 kilo yem alabileceği pariteyi sağlayacak, süt üreticisini destekleyecek, dışarıdan hayvan alımını yasaklayacak, eti, sütü ucuzlatacağız. 100 gününde iktidarımızın, iş bulamadığımız vatandaşa onuruyla yaşayacağı, geçinebileceği bir 'Temel Vatandaşlık Geliri' vereceğiz. Bunu Almanya, Danimarka, Fransa, İspanya başarıyorsa, bu güçlü, zengin, güzel ülke başaracak, halkın iktidarında başaracak. Öğrencilere okulda bir öğün ücretsiz okul yemeğinin verildiği, her okulda içilebilir kalitede suyun ya çeşmeden aktığı ya da sebille sağlandığı şekilde okul yemeği, okul sütü ve okul suyu uygulamasına geçeceğiz. Kamuda mülakatı kaldırıp liyakati getireceğiz. 100 bin öğretmeni ilk yıl atayıp bütün kapanmış okulları, kapanmış hastaneleri tekrar harekete geçireceğiz. Sağlıkta kesintileri, katılım paylarını, bilhassa en ucuzu ilaç ödeniyor o da yok, 'farkını ver, ilacını al' dönemini bitireceğiz. Söz veriyoruz herkesin yüzünü güldüreceğiz."

Emekliye, esnafa, çiftçiye, öğrenciye, öğretmene ve herkese söz verdiklerini dile getiren Özel, bir de evde olan, çocuğuna, engellisine bakan, istihdama, hayata katamadıkları ev kadınları ve ev hanımlarına vaatleri olduğunu, eğer kadın iş istiyorsa işe yerleştirileceğini, yerleştirilemiyorsa da mutlaka sigortasının ve emeklilik hakkının olacağını ifade etti.

Özel, hem dünyanın hem de bölgenin kritik bir eşikten geçtiğini, Türkiye'nin tüm tehditlere karşı bir, bütün ve güçlü olması gerektiğini kaydederek, "Türkiye'de iç cepheyi zayıflatan da dışarıdan ateş çemberi varken içeride tartışmalarla enerjimizi sömüren de bu iktidardan başkası değildir. Erdoğan bana bir çağrı yapmış, ben de kendisine sesleniyorum. Biz bu ülkenin birliği, beraberliği için her şeyi yapmaya hazırız, gerektiğinde yapıyoruz. Tutuksuz yargılama bu ülkede tansiyon düşürür. Bu milletin en çok meşgul edildiği konu, arkadaşlarımızın uğradığı iftiralardır. Biz kendimize, partimize, arkadaşlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza güveniyoruz. Kendine güveneni kanun teklifimize destek vermeye, davaları TRT'den canlı yayınlamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor. İstiyorlar ki istedikleri her ülkeye saldırabilsinler, istedikleri yeri işgal etsinler, kimi istiyorlarsa o ülkenin başına onu getirsinler. Onun için gecenin bir yarısı devlet başkanlarını yatak odalarından alıp, götürüp New York'ta kafeste gezdiriyorlar. Bir başka yere dünyanın füzesi ile saldırıyorlar. Ama İsrail ve Amerika, son saldırılarda 160 küçücük kız öğrenciyi, masum ve sivil insanları öldürdü. Bu düzenin adı Trump ve Netanyahu'nun yeni dünya düzeni değildir, düzen böyle bir düzen değildir, dünya öyle bir dünya değildir. Bu ikisine sessiz kalan, bundan meşruiyet arayan, milletin desteğini kaybedince desteği Trump'tan arayan bizden değildir, bizim kabul edeceğimiz birisi değildir."