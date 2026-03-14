Özgür Özel: "Ekrem Bey'den Çok Korkuyorlarsa, Sokak Performansından Çok Korkuyorlarsa Hiç Değilse Ev Hapsi Versinler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin YetkinReport'a konuştu. Özel, iktidarın bir yandan iç cepheyi güçlendirilme çağrısı yaptığını, ancak CHP'ye yönelik operasyonları sürdürdüğünü belirterek, iç cephenin güçlenmesi için tutuksuz yargılanma çağrısını yeniledi. "Duruşmalar da gergin geçiyor. Tahliye imkanı görüyor musunuz" sorusuna yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Mahkeme, nisan başında tutukluluk incelemesi, nisan sonunda da ara karar ve yine tutukluluk incelemesi yapacağını söyledi. İç cephe güçlensin, siyasi tansiyon düşsün diyenlere şunu sorayım: Tutukluk incelemesinin bayramdan önce yapılmasında, bırakılacağı belli olanların bir bayram daha içeride tutulmasında ne yarar var? Ama yapmayacakları anlaşılıyor. Oysa yapılacak tutukluluk incelemesinde, sorguları yapılan arkadaşların tutuksuz yargılanması kararı çıkarsa, bu siyasi iklimi değiştirebilir, tansiyonu düşürür. Kimse 'Beni yargılamayın' demiyor ki… Adil ve şeffaf yargılama istiyor ve en önemli hakkı olduğu şekilde 'Beni tutuksuz yargılayın' diyor. Çünkü tutuklu yargılama koşulları artık ortadan kalktı. Tutuksuz yargılama başladığında tansiyon kendiliğinden düşer. Tutuksuz yargılananlar mahkemeye sadece kendilerini ilgilendiren duruşmada gelir. Tutuklu her arkadaşın avukatları, yakınları, parti örgütü filan, herkes her duruşmaya yığılmaz; bu kalabalık olmaz mesela."

Özel, "İktidar kulislerinde 'Tahliye olursa İmamoğlu da çıkar otobüsün üstüne' gibi, 'Zafer kazandık derler, sonra bir daha alamayız' gibi söylemler de duyuluyor. Size de geliyordur. Buna ne diyorsunuz?" soruna, "Evet, geliyor. Ama zaten buradan da davanın siyasi olduğu belli. Bir insanın tutukluluğunun gerekçesi 'serbest kalırsa siyasi kampanya yapar' olabilir mi? Hadi onların hukuk tanımaz zeminine ben de ineyim, onlar gibi düşüneyim... Eğer Ekrem Bey'den çok korkuyorlarsa, sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler" yanıtını verdi.

CHP Lideri, "ev hapsi" formülünü Ekrem İmamoğlu'nun kabul edip etmeyeceği yönündeki soruya ise şöyle yanıtladı:

"Ekrem Bey'in hemen özgürlüğünü istemesi kadar doğal bir şey yok. Ancak inanıyorum ki o da bunu kabul eder. Biz bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, tabii Ekrem Bey'in de. Madem ki sokağa çıkar diye korkuyorlar, ev hapsi versinler. Hiç değilse yüksek güvenlikli cezaevinde, tecrit ortamındaki işkence son bulur. Tutuklulukların uzamasıyla Ekrem Bey'i sevenlerde öfke biriktiği gibi iktidardakiler de bu kadar uzun tutukluluğu savunamaz hale geldiler. Tahliyeler genel olarak tansiyonu düşürür. Bu, ailelere de iyi gelir, bize de iyi gelir ve aslında iktidar farkında değil ama Türkiye'ye de iyi gelir. Ben inanıyorum ki Ekrem Bey ve arkadaşlarının tahliyesiyle Borsa rekorlar kırar, Türkiye'nin risk primi düşer, tüm dünyadan olumlu yankılar gelir."

Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" süreci, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve Türkiye'nin konumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci Meclis'ten geçti. Orada parti gruplarının, milletvekillerinin desteği önemliydi. Bundan sonra kamuoyu desteği önemli. Bakın ben sokakta rakiplerinin beş katı halkla temas eden bir parti genel başkanıyım. Muhalefetin en önemli isimlerinden birisinin hapiste tutulduğu bir süreçte, Terörsüz Türkiye alanında atılacak bazı adımların tartışmaya yol açmasından endişe duyarım. Geçenlerde Karaman mitingimizde, konuşma öncesinde yaşlıca bir vatandaş yanıma geldi. Terörsüz Türkiye'yle terör örgütü üyeleri serbest kalırken bizim Ekrem içeride mi kalacak? Bunu da söyle dedi. Sonuçta bir Terörsüz Türkiye sürecinde üzerinize düşeni yaptık, yapıyoruz; Karaman'daki amcayı da ikna etmek lazım."

"Yine Patriotlara muhtaç olduk"

Dış politikada bazı hatalar yapıldı. Rus uçağının düşürülmesi, önce gerilim, sonra barışma stratejisiyle S-400'ler alındı. ABD'de CAATSA kapsamına alındık, üreticisi olduğumuz F-35'ten dışlandık. Üretimini yaptığımız F-16'ları modernize edemez hale geldik. Şimdi başkalarından Eurofighter bekliyoruz. Ümidimiz KAAN'da, destekliyoruz. Ama S-400'leri kullanamıyoruz. İran füzelerinde görüldü. Yine Patriotlara muhtaç olduk. Zafiyet benim bunları söylememde değil ki Türkiye'nin savunmasını bu hale getirenlerde... Şehirde elektrik kesilmiş, ben elektrik kesildi deyince keseni değil, beni suçluyorlar. 'S-400'ler neden kullanılmadı' diye sormamıza kızıyor, F-35'te özeleştiri yapacaklarına bizi eleştiriyorlar. 'Güçlü hava savunma sistemi olan firkateynler yapılmalı' dedik. Yapılsaydı, şimdi Kıbrıs'ın önüne çekerdik. Bunu hazır etmemek mi suç, dile getirmek mi? Tamam biz selden kütük kapmayalım da bizim kütükler niye suya kapılmış bunu da sormayalım mı?"

Kaynak: ANKA