Özgür Özel'den Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı: "Sayın Aziz Yıldırım'ı Tebrik Ediyor, Fenerbahçe Camiasına Hayırlı Olmasını Diliyorum"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyor; Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilmesini tebrik etti.

Özel, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyor; Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA