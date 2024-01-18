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Özgür Özel, Davutoğlu ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşme, Özel'in TBMM'deki makamında yapıldı. Görüşmede Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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