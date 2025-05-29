Özgür Özel: Asgari Ücrete Ara Zam İçin Çalışmalar Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam taleplerine ilişkin TİSK'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu birinci tur ve buradan sonra biz birtakım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında DİSK'in ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) ziyaret etti. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada, "İşverenlerin sıkıntıları ile ilgili küresel rekabet ile ilgili, küresel gelişmeler ile ilgili bütün resmi kendilerine anlatmaya gayret ettik. Bunu yaparken her zaman çalışanın da yanında olan, ülkemizi kucaklayan yaklaşımımızdan bahsettik. Kendileri dinlediler, notlarını aldılar" dedi. Özel ise yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan ve kıymetli Yönetim Kurulu üyeleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz"

"Kendileri bize yaptıkları sunumla, üyeleriyle ilgili rakamları, verileri, yaşadıkları zorlukları, güçlükleri anlattılar. Ayrıca iş arkadaşlarına, emekçilere, başta iş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı konusuna ve diğer konulara verdikleri önemden ve çeşitli projelerinden bahsettiler. Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, Hak-İş'i, Türk- İş'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan kıymetliydi. Bundan sonra sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi onlarla paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hem kurumsal olarak, hem de üyeleriyle yakın ilişki ve iletişim halinde olacağımızı bir kez daha buradan tekrar etmek isterim."

Özel, gazetecilerin TİSK'in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine, "Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra biz birtakım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, Başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için" diye konuştu.

"Bu bir demokratik olgunluk meselesi"

Özel, Diyarbakır'da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asanların gözaltına alınması hakkındaki soruya, "Bu bir demokratik olgunluk meselesi. Gözaltında olan ya da tutuklu olan birisine özgürlük talep etmek bütün dünyanın en meşru talebidir. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Kaldı ki suçu ispatlanmış kişilere dahi özgürlük talepleri ve bunun hiç beklenmedik siyasetçilerce kampanyalaştırıldığı bir süreçteyiz. O yüzden yapılan iş son derece antidemokratiktir ve üzücüdür. Hızlı bir şekilde orayı takip ediyoruz, serbest kalmalarını bekliyoruz" yanıtını verdi.