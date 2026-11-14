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Özgür Karabat, YENİ Parti kurultayını 'Türkiye'ye umut kurultayı' olarak niteledi

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Özgür Karabat, YENİ Parti kurultayını 'Türkiye'ye umut kurultayı' olarak niteledi Haber Videosunu İzle
Özgür Karabat, YENİ Parti kurultayını 'Türkiye'ye umut kurultayı' olarak niteledi
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YENİ Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nı 'Türkiye'ye umut kurultayı' olarak niteledi. Karabat, ekonomik ve dış politika sorunlarına dikkat çekti; blok listenin bir defaya mahsus uygulama olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok büyük problemler var; ekonomik alanda, dış politikada bir çok alanda Türkiye bir sorun yumağıyla boğuşurken ciddi bir iktidar çürümesiyle ve ciddi bir devlet kriziyle de karşı karşıya. Kamu kurumalarının pek çoğunun bir fon skandalına karıştığı bir durum ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla YENİ Parti kurultayı bu anlamda Türkiye'ye umut kurultayıdır" dedi.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen Birinci Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan YENİ Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, şöyle konuştu:

"Bence bir umut kurultayı. Türkiye'de çok büyük problemler var; ekonomik alanda, dış politikada bir çok alanda Türkiye bir sorun yumağıyla boğuşurken ciddi bir iktidar çürümesiyle ve ciddi bir devlet kriziyle de karşı karşıya. Kamu kurumalarının çoğunluğunun bir fon skandalına karıştığı bir durum ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla YENİ Parti kurultayı bu anlamda Türkiye'ye umut kurultayıdır. Biz hem kendimizi yenilerken hem de Türkiye'nin yenilenmesi için bu kurultayı yaptık. Son derece yeni bir düzende yaptık. Üyeler ilçe başkanlarını seçti, il başkanlarını seçti... Genel başkanı tavsiye etti. Bugün üyeler tarafından seçilmiş genel başkan, kurultay tarafından da muhtemelen seçilmiş olacak."

PM ve YDK seçimlerinin "blok liste" ile yapılmasını da değerlendiren Karabat, "Blok liste kararı ama bu şunun için; bir kuruluş kurultayında partinin toplumun farklı kesimlerini daha doğru temsil edebilmesi için bir genel başkan iradesiyle beraber çalışan bir komisyon var. Politika kurulu ayrı olacak, örgüt kurulundan gelen arkadaşlarımız ayrı olacak ve aynı zamanda yasamadan gelen arkadaşlarımız olacak. Kuruluş kurultayı bunların bir dengesini bulmak için bir defaya mahsus bir blok liste uygulaması olacak" dedi.

Kaynak: ANKA
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