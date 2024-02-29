CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Emeklilere zam yapacak paramız yok diyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen zam yapılmayacağına ilişkin açıklamayla ilgili "Başkanlık sistemi ile Türkiye'yi uçuracaklarını söylediler, şimdi 'emekliye zam yapacak paramız yok' diyorlar. 16 milyon emekliye 7 bin TL bile zam yapamayacaklarını söylüyorlar. Rant ekonomisine devam edeceklerini ilan ettiler. SGK'ya bütçeden genellikle yüzde 15-20 civarında kaynak ayrılırdı. Bu oran 2024'te yüzde 10 seviyesine kadar indirildi. Sosyal güvenliğe ayrılan kaynak kısıldı, başka yerlere aktarıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde emeklilerin seyyanen zam talebine olumsuz yanıt vermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuyla ilgili X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Başkanlık sistemi ile Türkiye'yi uçuracaklarını söylediler, şimdi emekliye zam yapacak paramız yok diyorlar. 16 milyon emekliye 7 bin TL bile zam yapamayacaklarını söylüyorlar. Rant ekonomisine devam edeceklerini ilan ettiler. SGK'ya bütçeden genellikle yüzde 15-20 civarında kaynak ayrılırdı. Bu oran 2024'te yüzde 10 seviyesine kadar indirildi. Sosyal güvenliğe ayrılan kaynak kısıldı, başka yerlere aktarıldı.

"AKP'NİN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ NOKTA TAM OLARAK BUDUR"

Bütçe adil kullanılmıyor. Erdoğan vatandaşlara 'daha çok çalışın' diyerek aslında 'daha fazla vergi ve SGK primi ödeyin' demek istiyor. Kamunun israfı bitirmesine yönelik ise bir adım atılmıyor. Çift maaşlılar, yandaşlara ihaleler, lüks arabalar, kiralık plazalar ve hakkı yenen on milyonlar... AKP'nin ülkeyi getirdiği nokta tam olarak budur. Bir emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,7 seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde bunun en az 2 katını görüyoruz. Yani 3-4 çalışan başına 1 emekli olmalı.

Türkiye'de tablonun bu kadar kötü olmasının sebepleri; Kayıtdışılık, asgari ücretin genel maaş olması, yeni istihdam alanlarının yaratılamaması. Erdoğan ve ekibi bu tablonun sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor, eski hükümetleri suçluyorlar. Sanki kendileri 22 yıldır ülkeyi yönetmiyorlarmış gibi davranıyorlar. Bundan sonra olacakları söyleyeyim: Başkalarına suç attıkları için sorumluluk duyguları yok ve emeklilere daha perişan bir hayat sunacaklar. Dünyaya kafa tutuyoruz deyip, insanları tanzim kuyruklarına mahkum edecekler."